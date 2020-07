Mes, Carfagna su La7: “Dire sì non è ingresso di Forza Italia in maggioranza”. E su Conte: “Da lui ironia demenziale su opposizione” (Di giovedì 9 luglio 2020) “Forza Italia non ipotizza l’ingresso in maggioranza. Altra cosa è il Mes, a cui siamo favorevoli. Questo però all’interno del centrodestra è sicuramente un tema divisivo, perché Lega e Fratelli d’Italia hanno un pregiudizio radicato nei confronti di tutto ciò che arriva dalla Ue. Mi auguro che ci sia un ripensamento”. Sono le parole della deputata di Forza Italia, Mara Carfagna, nel corso della trasmissione “In onda”, su La7. Duro il giudizio sui 5 Stelle: “Chi si dichiara partito del popolo, quando rifiuta la possibilità di utilizzare 37 miliardi di euro per implementare il nostro sistema sanitario, dovrebbe ascoltare il popolo e vederlo in fila alle Asl e agli ospedali. Dovrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano

