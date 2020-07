Martin Scorsese girerà un documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen (Di giovedì 9 luglio 2020) Showtime collaborerà con Martin Scorsese per realizzare un documentario sul leader dei New York Dolls David Johansen, amico del regista. Martin Scorsese si prepara a dirigere un documentario sulla storica band dei New York Dolls incentrato sul frontman David Johansen. Per la prima volta la storia di Johansen, pioniere del glam-punk, sarà raccontata sullo schermo grazie a Showtime. Martin Scorsese co-digigerà il documentario con David Tedeschi e collaborerà con la produttrice Margaret Bodd e con la direttrice della fotografia ... Leggi su movieplayer

WeCinema : Qual è uno dei gangster movie più bello di sempre? E perché proprio #QueiBraviRagazzi? ?? Da veri appassionati di ci… - Noovyis : (Martin Scorsese girerà un documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen) - - RoboD4ni : RT @RealEOC: Joe Pesci, Robert De Niro, Martin Scorsese and Spike Lee, 1998 - mlkzzer : RT @RealEOC: Joe Pesci, Robert De Niro, Martin Scorsese and Spike Lee, 1998 - aleechaye : @inthehobbithole Capolavoro Oscar Martin Scorsese who -

Ultime Notizie dalla rete : Martin Scorsese Tutti gli uomini di Martin Scorsese Periodico Daily - Notizie Luca Guadagnino debutta in tv con la serie teen “We Are Who We Are”: da ottobre su Sky

Sono pochi i registi italiani di fama internazionale. Uno lo conosciamo bene, ha vinto l’Oscar per La grande bellezza; l’altro – Luca Guadagnino – ci è andato vicino con Chiamami con il tuo nome. Ades ...

Martin Scorsese girerà un documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen

Showtime collaborerà con Martin Scorsese per realizzare un documentario sul leader dei New York Dolls David Johansen, amico del regista. Martin Scorsese si prepara a dirigere un documentario ...

Sono pochi i registi italiani di fama internazionale. Uno lo conosciamo bene, ha vinto l’Oscar per La grande bellezza; l’altro – Luca Guadagnino – ci è andato vicino con Chiamami con il tuo nome. Ades ...Showtime collaborerà con Martin Scorsese per realizzare un documentario sul leader dei New York Dolls David Johansen, amico del regista. Martin Scorsese si prepara a dirigere un documentario ...