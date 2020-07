L’impegno di Elliott nel Milan a quota 600/650 milioni (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ già raddoppiato l’impegno iniziale del fondo Elliott per sostenere i conti e la gestione del Milan. Lo riporta MF-Milano Finanza, spiegando che Singer continua a garantire i capitali necessari alla società, come si evince anche dall’ultimo incartamento inoltrato alla UEFA nelle scorse settimane. Come noto, il club rossonero arriva da un anno finanziariamente nero: … L'articolo L’impegno di Elliott nel Milan a quota 600/650 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

MilanNewsit : Milano Finanza - L’impegno di Elliott nel Milan a quota 600/650 milioni - santus1967 : RT @CalcioFinanza: L’impegno di #Elliott nel #Milan a quota 600/650 milioni - frasigno66 : L’impegno di Elliott nel Milan a quota 600/650 milioni - JohSogos : RT @CalcioFinanza: L’impegno di #Elliott nel #Milan a quota 600/650 milioni - mnardi34 : RT @CalcioFinanza: L’impegno di #Elliott nel #Milan a quota 600/650 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : L’impegno Elliott Eliot, il poeta inafferrabile, l'enigma. Ecco perché è il più grande Pangea.news