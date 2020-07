Le nuove trascrizioni degli ultimi minuti di vita di George Floyd (Di giovedì 9 luglio 2020) George Floyd ha detto per 20 volte: «Mi uccideranno, non posso respirare». Sono emersi nuovi drammatici elementi dai nuovi documenti depositati da uno dei poliziotti, accusati dell’omicidio di Floyd. Sono emerse delle nuove trascrizioni riguardo l’arresto e la morte di George Floyd e rivelano dettagli ancora più gravi su quanto avvenuto, mentre i poliziotti bloccavano … L'articolo Le nuove trascrizioni degli ultimi minuti di vita di George Floyd proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dalle trascrizioni dei filmati emerge che a un certo punto dice all’agente Derek Chauvin: “Mi stai uccidendo”. Ma lui risponde: “Allora smettila di urlare, ci vuole tanto ossigeno per parlare”. George ...

