L’appello inascoltato dei genitori di Arianna a De Luca: l’ospedale rifiuta di risarcire la piccola, resa tetraplegica da una cura sbagliata (Di giovedì 9 luglio 2020) Arianna è nata sana, è entrata al Cardarelli di Napoli sana e ne è uscita tetraplegica, sorda e ipovedente a causa di una cura sbagliata quando era neonata. Ora è adolescente e, lo scorso novembre, l’ospedale in questione è stato condannato a risarcire la piccola e la famiglia per la somma di 3 milioni di euro. L’ospedale ha fatto ricorso e – finora – non ha versato nemmeno l’anticipo. I familiari della piccola, che rimangono in attesa dei giudici di Salerno, hanno dato il via a una protesta estrema con lo sciopero della fame davanti la Corte d’Appello di Salerno. LEGGI ANCHE >>> La storia della 90enne contagiata dalla badante da cui era assistita nonostante la sua ... Leggi su giornalettismo

