La scuola è finita, ricominciamo? Una proposta per le vacanze estive (di G.P. Barbetta) (Di giovedì 9 luglio 2020) (A cura di Gian Paolo Barbetta, Docente di Finanza pubblica e modelli di welfare, facoltà di Scienze politiche e sociali dell’Università Cattolica) Terminati gli esami di maturità, le scuole sono tornate al silenzio che le ha caratterizzate dal mese di marzo. La chiusura fisica lascerà molto probabilmente un segno visibile sulle competenze degli studenti. Inoltre, fatto assai preoccupante, il danno generato non sarà uniforme. Per qualche studente dotato e fortunato le conseguenze saranno probabilmente minime o nulle. Soffriranno invece di più gli studenti con minori competenze, quelli che vivono in spazi ristretti e affollati, che non dispongono di dotazioni informatiche adeguate, di connessioni veloci (come hanno mostrato i dati di Agcom) e di genitori in grado di dare loro una mano, anche solo sollecitandoli ... Leggi su huffingtonpost

