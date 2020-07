La liaison Marcuzzi-De Martino? Tutti negano, ma spunta un fiore - (Di giovedì 9 luglio 2020) Francesca Galici È iniziato il giro di valzer delle smentite sul presunto flirt tra De Martino e Marcuzzi ma intanto sui social si parla di un fiore viola pubblicato sia da Stefano che da Alessia Tra indiscrezioni, smentite, frecciatine e presunti indizi social, l'affair dell'estate è indubbiamente quello che coinvolge Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Con la smentita di Belen Rodriguez, arrivata ieri in tarda serata, il quadro delle negazioni è al completo, però i social hanno scoperto un dettaglio particolare che parrebbe unire De Martino e la Marcuzzi. Se sul web si cercano conferme dell'ipotetica relazione, sul settimanale Oggi alcune fonti vicine ad Alessia Marcuzzi e a Stefano De ... Leggi su ilgiornale

Italia_Notizie : La liaison Marcuzzi-De Martino? Tutti negano, ma spunta un fiore - ilgiornale : È iniziato il giro di valzer delle smentite sul presunto flirt tra De Martino e Marcuzzi ma intanto sui social si p… - gsartecucina : RT @ilgiornale: È esploso il gossip dell'estate per una presunta liaison tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: se loro negano, Belen c… - JohSogos : RT @ilgiornale: È esploso il gossip dell'estate per una presunta liaison tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: se loro negano, Belen c… - dromano770 : RT @ilgiornale: È esploso il gossip dell'estate per una presunta liaison tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: se loro negano, Belen c… -