La Consulta, non il Governo, cambia i Decreti Sicurezza (Di giovedì 9 luglio 2020) È irragionevole la norma che “preclude l’iscrizione anagrafica ai richiedenti asilo”. Lo stabilisce la Consulta che oggi ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Milano, Ancona e Salerno sulla disposizione che preclude l’iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, introdotta con il primo “Decreto Sicurezza”.Tutto questo mentre il Governo rinvia per l’ennesima volta la riunione sui Decreto Sicurezza e prevede di non cambiarne i contenuti prima di settembre. Leggi anche... Decreto Sicurezza "salvo vacanze" (di A. Mauro) In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere che la disposizione censurata non ... Leggi su huffingtonpost

