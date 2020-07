Italia, il boato e poi la frana sui bagnanti in spiaggia (Video) (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa volta l’ennesima frana venuta giù dalla falesia del Trave ha fatto davvero i danni e si è rischiata seriamente la tragedia. Erano circa le 13 di ieri quando un turista romagnolo, che si era messo a prendere il sole lungo il tratto interdetto ai bagnanti tra la spiaggia di Mezzavalle e quella appunto del Trave, è stato colpito da un masso distaccatosi dal costone. L’uomo è rimasto seriamente ferito ad un polpaccio. La tragedia è stata solo sfiorata se si pensa appunto alle frane verificatesi nei giorni scorsi in quella zona e al fatto che, purtroppo, il bagnante romagnolo non era l’unico a trovarsi in quel momento lungo quella lingua di spiaggia. (Continua...) Assieme a lui, poco distanti, c’erano molte altre ... Leggi su howtodofor

mummy53690440 : Terremoto a largo di Siracusa, scossa di magnitudo 3.7: forte boato, paura tra la popolazione - zazoomblog : Terremoto Italia prima un forte boato e poi la scossa: la gente tutta in strada - #Terremoto #Italia #prima #forte -

Ultime Notizie dalla rete : Italia boato Uccide una bimba travolgendola sulle strisce: padre di famiglia in manette BresciaToday Ancona, frana una parte del monte Conero, un ferito grave: cosa è successo

Tragedia sfiorata nelle scorse ore nei pressi di Ancona: come riportato da Il Resto del Carlino, una falesia del Trave si è staccata all’improvviso dal monte Conero ed è franata sulla spiaggia sottost ...

Furto al bar Kiko a Castellano, rubato un cambiamonete

Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 9 luglio 2020 - Il gestore del bar Kiko,n in pieno centro abitato, a Castellano, aveva appena chiuso il bar quando, di lì a pochi minuti, un ladro solitario, a bordo di un ...

Tragedia sfiorata nelle scorse ore nei pressi di Ancona: come riportato da Il Resto del Carlino, una falesia del Trave si è staccata all’improvviso dal monte Conero ed è franata sulla spiaggia sottost ...Sant'Elpidio a Mare (Fermo), 9 luglio 2020 - Il gestore del bar Kiko,n in pieno centro abitato, a Castellano, aveva appena chiuso il bar quando, di lì a pochi minuti, un ladro solitario, a bordo di un ...