Infermieri campani sul piede di guerra, lettera a De Luca: “Mancanza di coerenza” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiGli Infermieri campani (e non solo) sono sul piede di guerra. Chiedono giustizia e scrivono direttamente a Vincenzo De Luca, senza risparmiare toni duri, per il riconoscimento del proprio impegno in prima linea nella terribile guerra combattuta dal sistema sanitario italiano contro l’epidemia da Coronavirus. Una lettera per denunciare “l’ennesima mancanza di coerenza e concretezza nei confronti delle infermiere e degli Infermieri a cui abbiamo assistito già in altre regioni”. La sezione della campania del Movimento Nazionale Infermieri accende la polemica in vista della riunione prevista domani tra il governatore De Luca e le organizzazione ... Leggi su anteprima24

Obbligo per le società di tutti i mezzi di trasporto di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare ogni misura idonea ad evitare assembramenti a bordo "Il ...

Gli infermieri a De Luca: disparità sulle premialità Covid

È quella spedita dal Movimento Nazionale Infermieri della Campania al governatore campano Vincenzo De Luca e, per conoscenza, anche al primo ministro Giuseppe Conte. Il movimento, che a metà ...

