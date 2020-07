Ieri, oggi, domani, in via Nazionale vicini ai miti del cinema e della buona cucina (Di giovedì 9 luglio 2020) “Ieri, oggi, domani”, continua tra cucina e pizzeria, a tenere banco in città tra gli amanti dei piatti della tradizione partenopea e gli appassionati di cinema. di Giuseppe Giorgio – Negli stessi luoghi in cui prese vita l’indimenticabile avventura del ristorante “La Fila”, della geniale Signora Elvira, il piacevole ritrovo culinario “Ieri oggi, domani”, di Pasquale Casillo e famiglia, continua tra cucina e pizzeria, a tenere banco in città tra gli amanti dei piatti della tradizione partenopea. Grazie all’opera dello chef Antonio Castellano e grazie alla maestria del pizzaiolo Marco Bustelli, il ... Leggi su 2anews

matteosalvinimi : #Salvini: Tra ieri e oggi ministero ha emesso 4 miliardi di Buoni del Tesoro. Tutti acquistati. Si continui con emi… - ManuDolcenera : E così ieri e oggi, tra le colline di San Gimignano e un buon bicchiere di vino, il mio cell ha suonato spesso… - AndreaRomano9 : #Travaglio non si smentisce mai. Il campione dei picchiatori a mezzo stampa, oggi randella @giorgio_gori: mescoland… - tigrelt : RT @stefano96762286: Ma Rai 3 mantenuta con il nostro canone ha la faccia come il culo ieri ha invitato la Bellanova e oggi la Lamorgese pi… - CM_Femminile : RT @MilanInter241: Ieri #MilanJuventus 4-2. Oggi torniamo a parlare di #calciomercatofemminile. Anita #Coda ha firmato per il @GranataLady… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri oggi Courtney Love ieri e oggi: ecco com’è cambiata Sky Tg24 Ibrahimovic contro Cr7?/ Video, gesto sibillino dello svedese: a chi era rivolto?

Ibrahimovic contro Cr7? Video, gesto sibillino dello svedese durante Milan Juventus, che imita “Fai solo chiacchiere”, ma a chi era rivolto?. Riflettori ancora una volta puntati su Zlatan Ibrahimovic ...

Sassuolo, De Zerbi: "Haraslin? Sono felice per lui"

Il tecnico dei neroverdi ha parlato anche della prova della sorpresa Haraslin che ieri ha trovato il primo gol in Serie A. "Puntare all'Europa? Vediamo cosa esce fuori dalle prossime partite. Vincendo ...

Ibrahimovic contro Cr7? Video, gesto sibillino dello svedese durante Milan Juventus, che imita “Fai solo chiacchiere”, ma a chi era rivolto?. Riflettori ancora una volta puntati su Zlatan Ibrahimovic ...Il tecnico dei neroverdi ha parlato anche della prova della sorpresa Haraslin che ieri ha trovato il primo gol in Serie A. "Puntare all'Europa? Vediamo cosa esce fuori dalle prossime partite. Vincendo ...