Gianmaria Antinolfi ma prima… Chi era la sua ex fidanzata (famosa) (Di giovedì 9 luglio 2020) Gianmaria Antinolfi il ragazzo chiacchierato sul web aveva una relazione con l’ex di Stefano Sala Gianmaria Antinolfi, in queste ore è il nome più chiacchierato sul web, è entrato di diritto a far parte del mondo del gossip dopo essere stato fotografato in barca con Belen Rodriguez intenti a sbaciucchiarsi. Ma esattamente chi è il ragazzo in questione? E’ un giovane imprenditore, fino a qualche ora fa sembrava essere un amico intimo di Belen, invece non è per niente così. E’ un ragazzo partenopeo, che ha spazzato via Stefano De Martino dal cuore di Belen, facendole lasciare subito alle spalle tutto ciò che è stato con il bel ballerino. In realtà per essere precisi bisogna aggiungere che era già noto al mondo del gossip. Si tratta ... Leggi su kontrokultura

La stessa Belen ora sarebbe in contatto amoroso con il manager di moda Gianmaria Antinolfi che ha rivelato agli amici: “Voglio andarci cauto, non mi ritengo ancora il suo fidanzato”.

Belen Rodriguez: il bacio con la sua nuova fiamma

Belen Rodriguez dopo la rottura con Stefano si consola tra le braccia del bell’ imprenditore partenopeo Gianmaria. Chi il settimanale di Afonoso Signorini ha fornito la foto bomba del bacio. Di recen ...

