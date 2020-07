Gasperini: “È dall’anno scorso che viaggiamo a questi ritmi” – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine del match vinto contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto al termine del match vinto contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni: «Tutto quello che è successo è stata una motivazione in più, oggi ci sono state zero persone in terapia intensiva, è fondamentale. Lo scorso anno abbiamo vinto 9 partite e pareggiate 4, siamo abituati a questi ritmi. Le vittorie? Sono un’enormità. È una squadra che da gennaio viaggia su questi ritmi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

