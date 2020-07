"Flavio e Gianluca erano i nostri angioletti. Amici per la pelle. Ci sembravano lontani da certi giri pericolosi" (Di giovedì 9 luglio 2020) Potrebbero essere stati metadone o codeina, ma anche un mix di diverse sostanze ad avere provocato la morte di Flavio e Gianluca, il quindicenne e il sedicenne di Terni. E’ quanto ipotizzato dagli inquirenti in attesa dell’esito delle indagini e delle autopsie. Intanto il ternano di 41 anni accusato di avere ceduto loro la sostanza fatale ha ammesso i suoi addebiti. E’ accusato di morte conseguente ad altro reato. Oggi la convalida dell’arresto. Il Corriere della Sera ne racconta la storia: «Flavio si era appassionato da un paio d’anni alla fisica quantistica. Leggeva libri in continuazione. Non so da dove provenisse tutto questo interesse, ma era bello. Bello come quando giocava come pilone con la Terni Rugby, per seguire le orme del fratello maggiore Enrico, che ha militato anche nelle ... Leggi su huffingtonpost

