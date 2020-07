Europa League: Inter-Getafe e Roma-Siviglia si giocheranno in gara secca in Germania (Di giovedì 9 luglio 2020) La UEFA ha annunciato che Inter-Getafe e Roma-Siviglia di Europa League si giocheranno in gara secca in Germania: il comunicato La UEFA ha ufficializzato che Roma-Siviglia e Inter-Getafe si giocheranno in gara secca in Germania ad agosto. I due match, validi per l’andata degli ottavi di finale, erano stati rinviati per l’emergenza Coronavirus. «Come già comunicato a giugno, i match tra FC Internazionale Milano e Getafe CF e Sevilla FC contro AS Roma, la cui gara d’andata è stata ... Leggi su calcionews24

SkySport : ULTIM'ORA UEFA CHAMPIONS LEAGUE, confermate sedi ottavi di finale Juventus-Lione all'Allianz, Barcellona-Napoli al… - Gazzetta_it : Sorteggi di Champions ed Europa League in programma domani a Nyon - AntoVitiello : Serata magica per il #Milan che s’impone con un netto 3-0 in casa della #Lazio, partita super. Squadra concentrata… - MarisciaFox : RT @CalcioFinanza: Rinviato l’uso del Var nei gironi di Europa League: sarà usato dal 2021/22 - luca_serpericci : RT @TGol61: All'Inter qualche giocatore al di sotto delle attese dello staff tecnico e della dirigenza c'è stato. Ora ci sono le ultime par… -