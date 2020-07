È morta a 58 anni Mary Kay Letourneau, “la prof dello scandalo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Mary Kay Letourneau è morta all’età di 58 anni a causa di un cancro. È stata denominata “la prof dello scandalo” per la lunga relazione avuta con un suo allievo 13enne È morta all’età di 58 anni a causa di un brutto male Mary Kay Letourneau, l’ex insegnante americana al centro di numerose polemiche legate allo scandalo provocato dalla relazione con un suo allievo 13enne. All’epoca Mary Kay Letouneau aveva 34 anni e quattro figli. Mentre insegnava in una scuola media in un sobborgo di Seattle inizia la relazione con un 13enne. Scoppia lo scandalo poichè rimane incinta e, prontamente, viene incriminata per ... Leggi su zon

namacissi__ : RT @onlyrreputation: Sono pienamente cosciente che Naya Rivera non sia una santa. So che è stata denunciata per violenze domestiche ma pens… - ansiogenaaf : RT @onlyrreputation: Sono pienamente cosciente che Naya Rivera non sia una santa. So che è stata denunciata per violenze domestiche ma pens… - CL0TPOLE : RT @onlyrreputation: Sono pienamente cosciente che Naya Rivera non sia una santa. So che è stata denunciata per violenze domestiche ma pens… - nettuno___ : RT @onlyrreputation: Sono pienamente cosciente che Naya Rivera non sia una santa. So che è stata denunciata per violenze domestiche ma pens… - JeAVRIL93 : RT @onlyrreputation: Sono pienamente cosciente che Naya Rivera non sia una santa. So che è stata denunciata per violenze domestiche ma pens… -