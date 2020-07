Dieci motivi per non inginocchiarsi ai talebani di Black lives matter (Di giovedì 9 luglio 2020) Roma, 9 lug – Il cuore dell’ideologia che anima gli antirazzisti di Black lives matter è il seguente: i bianchi sono colpevoli e oppressori per natura, e hanno sempre qualcosa da farsi perdonare; le minoranze (soprattutto quella nera) sono vittime e svantaggiate a prescindere, e hanno sempre un risarcimento da pretendere. Fine. Da questo pilastro, che fa parte di un’ideologia più ampia che coincide di fatto con un razzismo antibianco – altro che «antirazzismo» –, derivano poi vari corollari. Citeremo i più importanti: 1) il colonialismo europeo ha portato solo oppressione, distruzione e morte; 2) la cultura europea è etnocentrica, e quindi razzista e discriminatoria. Che cos’è l’appropriazione culturale? Ma non è tutto. Percependosi oppressi ... Leggi su ilprimatonazionale

