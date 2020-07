Da una banconota ritrova l’uomo che la liberò ad Auschwitz: «Mi scrisse un messaggio di speranza» (Di giovedì 9 luglio 2020) Una storia lunga 75 anni. Quella di Liy Elbert, una donna di origini ungheresi sopravvissuta ad Auschwitz, e della ricerca dell’uomo che le salvò la vita. Nell’aprile del 1945 dopo la liberazione del campo di sterminio polacco da parte delle forze alleate un uomo consegna a una ragazza una banconota con scritto sui bordi un messaggio: «All’inizio di una nuova vita, buona fortuna e felicità». La banconota è rimasta per tutti questi anni nei cassetti della memoria di Lily Elbert – ora 90enne e cittadina inglese – e scoperta per caso un giorno di pulizie tra i ricordi della sua vita con il nipote Dov Forman di 16 anni. La stessa età che aveva Elbert quando fu liberata dal campo. È stato proprio il nipote a convincere la bisnonna a cercare quel ... Leggi su open.online

