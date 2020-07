Coronavirus, salgono ancora i contagi, ma con più tamponi: +229. Scende il numero delle vittime: 12 – Il bollettino della Protezione civile (Di giovedì 9 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (9 luglio)Il bollettino del 9 luglio Ieri erano +193, oggi +229. Sale ancora il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Italia, dopo che nella giornata dell’8 luglio si era registrato un incremento di 55 casi rispetto al totale del giorno precedente (+138 registrati il 7 luglio). A darne notizia, come è ormai prassi, il bollettino del ministero della Salute, che evidenzia come 119 siano solo in Lombardia. Per quanto riguarda i decessi, dopo le 15 vittime di ieri, se ne registrano altre 12 nelle ultime 24 ore. Una cifra che porta il totale a 34.926. Il 7 luglio le morti da Covid-19 erano state 30. Gli attualmente positivi sono 13.459 (ieri 13.595). Secondo quanto si ... Leggi su open.online

RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna 29 nuovi positivi al #Covid19, 17 sono asintomatici individuati con screening… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: salgono nuovi contagiati (+229), 12 morti .Oltre metà dei casi in #Lombardia. Il totale è 242.363.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, salgono i contagi, #Vienna chiude le scuole in alcune zona dell'Alta #Austria. Boom di casi negli… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus: salgono nuovi contagiati (+229), 12 morti .Oltre metà dei casi in #Lombardia. Il totale è 242.363. #ANSA @R… - Notiziedi_it : Coronavirus, salgono ancora i contagi, ma con più tamponi: +229. Scende il numero delle vittime: 12 – Il bollettino… -