Coronavirus: positivo con febbre viaggia per cinque regioni (Di giovedì 9 luglio 2020) Un uomo positivo al covid-19 che si trovava in isolamento fiduciario è salito su un treno per Rimini per poi rientrare a Roma Un uomo che era in isolamento fiduciario perché positivo al Covid-19 è comunque salito su un treno viaggiando per l’Emilia Romagna. Dopo aver trascorso alcuni giorni a Rimini è rientrato a Roma dove gli agenti della Polfer hanno notato l’uomo che stava male e tossiva. A quel punto hanno attivato le procedure previste alla stazione Termini. Il termo scanner ha confermato che il viaggiatore, un 53enne originario del Bangladesh, aveva la febbre. Gli agenti hanno quindi allertato i soccorsi e trasferito l’uomo al policlinico Umberto I dove poi è risultato positivo al tampone per il ... Leggi su zon

