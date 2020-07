Coronavirus nel Lazio, 14 nuovi casi positivi, la metà viene dal Bangladesh: ecco la situazione aggiornata Comune per Comune (Di giovedì 9 luglio 2020) «Oggi nel Lazio registriamo 14 nuovi casi postivi e zero decessi. Dei nuovi casi 9 sono di importazione, e di questi 7 sono viaggiatori di ritorno dal Bangladesh, 1 dall’Olanda diretto in Somalia e 1 proveniente dal Brasile. Nella ASL RM2 sono stati effettuati tra ieri e oggi oltre 500 tamponi al Drive-in. Afflusso straordinario grazie alla collaborazione della comunità del Bangladesh a Roma e delle loro autorità religiose. I risultati dei tamponi di ieri sono tutti negativi». Lo dichiara in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. La situazione nella ASL RM6 Nella ASL RM6, che comprende i Castelli Romani e la Litoranea, l’8 luglio non si è ... Leggi su ilcorrieredellacitta

vaticannews_it : #7luglio. Lo sapevate che gli investimenti militari nel 2019 hanno raggiunto una cifra record? 1,9 trilioni di doll… - rtl1025 : ?? Gli Stati Uniti superano i 3 milioni di contagi: i casi di #coronavirus nel paese sono 3.009.611. E' quanto emerg… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, sei casi nel Cuneese dopo cena tra amici #Coronavirus - bianca_caimi : RT @cjmimun: Il boia colpisce in Texas nel mezzo dell'emergenza coronavirus. Billy Wardlow, 45 anni, e' stato ucciso con un'iniezione letal… - CorriereCitta : Coronavirus nel Lazio, 14 nuovi casi positivi, la metà viene dal Bangladesh: ecco la situazione aggiornata Comune p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus, nel mondo superati i 12 milioni di contagi. In Oklahoma balzo dei casi dopo comizio di Trump la Repubblica NBA, Kevin Durant e il suo impero: 15 milioni guadagnati investendone soltanto uno

Il n°7 dei Nets, indisponibile da un anno a causa della rottura del tendine d’Achille, ha festeggiato l’acquisizione della startup Postmates da parte di Uber - una società che in meno di quattro anni ...

Italia Viva Varese: “Soddisfatti dei risultati ottenuti per i frontalieri”

Un impegno che continua nel solco già tracciato nei difficili mesi di lockdown ... rimasti per causa dell’emergenza Covid-19 senza lavoro e senza reddito in quanto non previsti da specifici ...

Il n°7 dei Nets, indisponibile da un anno a causa della rottura del tendine d’Achille, ha festeggiato l’acquisizione della startup Postmates da parte di Uber - una società che in meno di quattro anni ...Un impegno che continua nel solco già tracciato nei difficili mesi di lockdown ... rimasti per causa dell’emergenza Covid-19 senza lavoro e senza reddito in quanto non previsti da specifici ...