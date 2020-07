Coronavirus, Fauci: “Non ce ne liberemo fino a quando non arriverà il vaccino” (Di giovedì 9 luglio 2020) “La pandemia globale è ancora all’inizio. Il virus è sempre forte e non ce ne liberemo fino a quando non arriverà il vaccino, probabilmente tra fine 2020 e inizio 2021“. Così, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’, l’immunologo Usa della task force anti Covid-19 Anthony Fauci. Secondo l’esperto, “a meno che tutti i diversi Paesi non adottino misure di contenimento, dobbiamo aspettarci una diffusione del contagio ancora più vasta. Negli Stati Uniti abbiamo un problema – ammette – perché la nostra epidemia non è sotto controllo. Stiamo osservando grandi focolai in Brasile, in Sud Africa e ora in Asia. In definitiva siamo soltanto all’inizio della pandemia globale che, molto probabilmente, ... Leggi su meteoweb.eu

