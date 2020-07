Coronavirus, 12 morti in un giorno ma i bambini ora rischiano di dover portare la mascherina (Di giovedì 9 luglio 2020) Per il presidente della Società Italiana di pediatria anche i bambini possono essere contagiosi e, pertanto, sopra i 3 anni devono indossare la mascherina. I dati riportati dal Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi attualmente positivi scendono a 13.459, registrando una decrescita di 136 persone. Nelle ultime … L'articolo Coronavirus, 12 morti in un giorno ma i bambini ora rischiano di dover portare la mascherina proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

