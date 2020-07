Con l’emergenza coronavirus il pezzotto è tornato di moda (Di giovedì 9 luglio 2020) L’emergenza coronavirus ha azzerato i risultati ottenuti sul finire del 2019 con la lotta alla pirateria e agli Iptv illegali. Lo riporta il Sole25ore evidenziando che durante il lockdown la percentuale di pirati (fra gli over 15 anni) è aumentata, attestandosi in soli due mesi sul 40%, contro il 37% riferito a tutto il 2019, così come è quadruplicato, il numero di atti illeciti, passato da 69 milioni nel bimestre medio del 2019 a 243 milioni nel bimestre del 2020. Possiamo decisamente dire che la reclusione ha giocato a favore dell’utilizzo della tecnologia e degli audiovisivi, ma in questo caso il pubblico, che dopo le operazioni anti-pirateria aveva avuto paura, ha preferito tornare sulla strada dell’illecito. L’analisi elaborata dalla società Ipsos per conto di Fapav, Federazione per la Tutela dei Contenuti ... Leggi su ilnapolista

Ettore_Rosato : Solidarietà a @giorgio_gori per l’articolo di pessimo gusto, senza alcun senso se non quello di attaccare chi in qu… - TNannicini : Dalla parte di @giorgio_gori, senza se e senza ma. L'attacco squadrista di Travaglio è solo una medaglia al valore.… - LuigiBrugnaro : #CentoCittà ?? | #Venezia sta attraversando un tunnel buio, ma sta cercando di rialzarsi con caparbietà. Siamo una… - CBMItaliaOnlus : L’emergenza #COVID19 nei Paesi in via di sviluppo è in aumento e le persone con disabilità sono ancora più vulnerab… - UniPadova : Armonie. Un concerto che ha come protagonisti l’orchestra “Asclepio” #Unipd in collaborazione con “I Solisti Veneti… -

Ultime Notizie dalla rete : Con l’emergenza La “ripartenza” della Croce Verde di Asti ATNews