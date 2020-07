Belen Rodriguez rompe il silenzio e parla dei messaggi tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi (Di giovedì 9 luglio 2020) Nella giornata di ieri avevamo riportato la notizia del settimanale Oggi secondo la quale Belen Rodriguez avrebbe scoperto la presunta storia clandestina tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi leggendo i messaggi WhatsApp sull’iPad. Ieri sera la showgirl argentina ha pubblicato una Instagram Story in cui ha smentito la versione raccontata dal settimanale: Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. E aggiunge: Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere, appunto decideremo insieme come muoverci, perché ... Leggi su trendit

