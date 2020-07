Autostrade, il governo mette Aspi all’angolo: tre giorni per avanzare una proposta su tariffe e investimenti o revoca (Di giovedì 9 luglio 2020) Tre giorni per un nuova proposta. Tre giorni per definire il futuro delle concessioni autostradali sulla rete italiana. Sarebbe questo il termine fissato dal governo durante il vertice con Autostrade per l’Italia (Aspi). Questa società, originariamente pubblica ma privatizzata dal 1999, è guidata da Atlantia, il gruppo della famiglia Benetton, che ne possiede l’88% delle azioni. A rappresentare il governo nell’incontro c’erano i capi gabinetto del Ministero dei Trasporti e di quello delle Finanze: Alberto Stancanelli e Luigi Carbone, oltre che il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppa. L’ultimatum del governo nasce dalla bocciatura delle proposte di Aspi, ... Leggi su open.online

