Voli bloccati da Dacca ma a Fiumicino atterra un aereo con 135 bengalesi a bordo Speranza: «Urgenti misure sugli arrivi» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un velivolo della Qatar Airway è appena atterrato a Fiumicino con 200 passeggeri a bordo di cui 135 «indiretti» provenienti da Dacca, capitale del Bangladesh. Leggi su corriere

GrimoldiPaolo : Finalmente bloccati i voli dal #Bangladesh, ma parlare di 'bomba virale disinnescata TEMPESTIVAMENTE' è un FALSO. D… - Nuanda_74 : Ancora...I voli con lista passeggeri di quei paesi vanno bloccati. È così difficile capirlo per quelli dei vari min… - chilisummer : RT @contessaelvira: I voli dal Bangladesh Desh saranno bloccati per ben una settimana! - contessaelvira : I voli dal Bangladesh Desh saranno bloccati per ben una settimana! - balax1985 : @ultimenotizie non erano stati bloccati i voli da doha per una settimana? -

Ultime Notizie dalla rete : Voli bloccati Famiglia bloccata dal Covid a Santo Domingo: «Voli cancellati e i contagi crescono ogni giorno» Il Messaggero Volo da Doha per evitare i test: l'Italia respinge i bengalesi a bordo

E i viaggiatori potrebbero sbarcare senza problemi. Perché? Il volo, non essendo partito da Dacca, non è soggetto al blocco disposto ieri dal ministro della Salute. Secondo quando riportato ...

E’ allarme in Italia, sono 600 i positivi invisibili al Covid-19, sono arrivati nel nostro paese con test falsi

Il Ministro della Salute, Speranza ha subito predisposto il blocco dei voli per e dal Bangladesh, paese dove il Covid-19 sta dilagando. Solo nell’ultimo volo Dacca-Roma su 215 passeggeri, tutti proven ...

E i viaggiatori potrebbero sbarcare senza problemi. Perché? Il volo, non essendo partito da Dacca, non è soggetto al blocco disposto ieri dal ministro della Salute. Secondo quando riportato ...Il Ministro della Salute, Speranza ha subito predisposto il blocco dei voli per e dal Bangladesh, paese dove il Covid-19 sta dilagando. Solo nell’ultimo volo Dacca-Roma su 215 passeggeri, tutti proven ...