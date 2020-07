UFC 251 – Jorge Masvidal fa tappa a Roma: una buona pizza prima della sfida contro Kamaru Usman [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sabato notte la card di UFC 251 avrà un main event a dir poco spettacolare. Con meno di una settimana di anticipo infatti, Jorge Masvidal ha deciso di accettare il posto di sfidante per il titolo dei pesi welter detenuto da Kamaru Usman, spot lasciato libero da Gilbert Burns positivo al Coronavirus. Masvidal ha dunque pochi giorni per studiare una strategia che lo porti all’incontro e parte di tale preparazione riguarda… il cibo italiano. Il fighter americano ha infatti fatto tappa a Roma per gustarsi un po’ di buona pizza made in Italy prima della sfida. Una FOTO postata su Instagram lo ritrae mentre addenta una fetta in aereo, con la scritta: “avevo voglia di un po’ di pizza quindi ho fatto una piccola sosta“. L'articolo UFC 251 – Jorge Masvidal fa tappa a Roma: una buona pizza prima della sfida contro Kamaru Usman FOTO sembra ... Leggi su sportfair

