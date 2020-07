Turista Trova Una Donna con Cranio Massacrato, È Mistero a Verona (Di mercoledì 8 luglio 2020) La vittima è una 47enne di Bussolengo, è stata Trovata con il Cranio Massacrato a Lazise nel Veronese. Un Turista si Trovava nei pressi di Lazise, nel veronese quando mentre faceva jogging ha Trovato un cadavere di Donna disteso in un parcheggio con il Cranio fracassato. Al momento della scoperta si Trovava in via Miniscalchi, presto i carabinieri sono stati allertati recandosi sul luogo per eseguire tutti i rilievi necessari, mentre il figlio e il marito della vittima si sono recati in caserma per essere interrogati. Al momento le indagini escludono completamente un incidente, si indaga quindi su un possibile delitto, il caso è stato affidati ai Carabinieri, mentre il magistrato ha già ordinato un’autopsia sul corpo della Donna. Sul luogo è intervenuto anche il sindaco di Lazise che ha commentato in seguito: “Purtroppo ... Leggi su youreduaction

