Superbonus 110%: scendono i limiti di spesa, le novità (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tetti di spesa rivisti per il Superbonus del 110% ( il nuovo sgravio fiscale che consente di detrarre il 110 per cento delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 per far fronte a interventi antisismici e di efficientamento energetico.) nel corso della conversione in legge del decreto Rilancio, sul quale si attende il voto di fiducia ad horas. Come scrive laleggepertutti.it nei condomini fino a otto unità abitative i limiti restano fissati così: per la realizzazione del cappotto termico: 40mila euro, moltiplicato per il numero di alloggi; per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento: 20mila euro Nei condomini con più di otto unità abitative, le soglie massime sono: per la realizzazione del cappotto termico: 30mila euro, moltiplicato per il numero di alloggi; per la sostituzione ... Leggi su quifinanza

