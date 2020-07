Stefano De Martino beccato con Mariana Rodriguez sulla barca vicino a quella di Belen (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo lo scoop su Belen e la nuova fiamma, anche Stefano De Martino è stato beccato nella dolce compagnia di Mariana Rodriguez. Il magazine di Alfonso Signorini “Chi” ha sganciato delle bombe pazzesche in merito alla coppia più discussa del momento. Nel numero, che sarà in edicola a partire da domani, c’è un articolo dedicato al ballerino napoletano inerente un weekend romantico trascorso in compagnia della bellissima modella. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Stefano e il weekend con Mariana Rodriguez La storia tra Stefano e Belen è volta al capolinea ed entrambi sembrano aver voltato subito pagina cimentandosi in nuove conoscenze. Se la showgirl si è lasciata consolare da un imprenditore, il ballerino sembra esserci gettato su di una modella. Stefano De Martino, infatti, è stato beccato in compagnia di Mariana ... Leggi su kontrokultura

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - DonnaGlamour : Belen Rodriguez lancia una frecciatina a Stefano: “Quando mi innamorerò ve lo farò sapere” - LadyNews_ : #StefanoDeMartino dopo #Belen frequenta #MarianaRodriguez: nuovo amore in vista? - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Belen Rodriguez prende in giro Stefano de Martino: cosa pubblica su I… - luciamenale17 : RT @decaprioclaudia: Perché Belen deve passare per tr0ia quando la vera putta*a è Stefano De Martino? #belen -