Sconcerti: «Non ricordo una Juventus così confusa da quando ero bambino» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mario Sconcerti è con la Juventus dopo la sconfitta 4-2 (da 0-2) in casa del Milan. Non ricordo una Juve così confusa da quando ero bambino. Non è un problema di scudetto, quello è vinto per reale mancanza di avversari. Il punto è la rapidità con cui si è dissolto un intero reparto, una intera grande squadra. Tre gol subiti in 5 minuti, una serie di errori da dilettanti puri. Non c’era un gruppo, è vero. Rugani stopper è la riserva della riserva. Ma è stata tutta la Juve a buttarsi via, come fosse già sicura di aver vinto partita e stagione. Per come è andata, per la facilità con cui è stata di colpo sommersa di gol e movimenti gracili, la partita diventerà rapidamente storica. E avrà probabilmente conseguenze storiche. È stata una figura inaccettabile per una ... Leggi su ilnapolista

Inviato da Paola Po – Leggo sempre con interesse le notizie relative alla scuola e negli ultimi tempi provo molto sconcerto nel riscontrare un favore abbastanza diffuso all’ipotesi del reclutamento de ...

Sotto il vestito, niente. Il governo vara nella tarda notte di ieri il dl Semplificazioni. Sembra una vittoria, eppure la maggioranza al suo interno litiga su tutto. Dentro un documento di oltre cento ...

