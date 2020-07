Salvini: “Serve pace fiscale totale, sono per condono tombale. Berlusconi favorevole al Mes? Pecca di fiducia verso l’Europa” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Lo Sblocca-cantieri di ieri è solo una piccola parte del tutto: viene sospesa la normativa sugli appalti per un anno, ma qua occorre azzerare il codice degli appalti per almeno 5 anni. E serve il coraggio di intervenire pesantemente sul tema fiscale, non solo con un taglio delle tasse, ma anche con un azzeramento e con una pace fiscale totale per tutto quello che riguarda i debiti del passato”. sono le parole pronunciate nella trasmissione “Non stop news”, su Rtl 102.5, dal leader della Lega, Matteo Salvini, che invoca un “condono tombale, un saldo e stralcio”. Circa la posizione favorevole di Silvio Berlusconi sul Mes, Salvini osserva: “Dall’Europa per il momento sono arrivati solo impegni per i prossimi anni. Chi si fida di questo, secondo me, non conosce il tessuto sociale e imprenditoriale del Paese. L’Europa ci dice che ... Leggi su ilfattoquotidiano

