Roma, incidente nella tarda serata in Via Anagnina: divelto un palo del semaforo, Smart finisce sul guard rail (FOTO) (Di mercoledì 8 luglio 2020) incidente ieri sera (fortunatamente senza conseguenze), mercoledì 7 luglio 2020, nella zona di Morena, a Roma. Due auto si sono scontrate lungo Via Anagnina in corrispondenza dell’intersezione con Via dei Sette Metri. incidente stradale a Morena L’impatto, molto forte, è avvenuto intorno alle 22.30 di ieri. Lo scontro ha coinvolto una Smart ForTwo e una Nissan Juke. nella carambola è stato divelto un palo semaforico, così come danni sono stati riportati dal guard rail che separa le due carreggiate. Nessun ferito grave Fortunatamente il sinistro non ha avuto conseguenze gravi per i conducenti. Una persona è stata trasportata per precauzione in ospedale – in codice verde – mentre l’altra si è recata al pronto soccorso autonomamente. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli Agenti della Polizia Locale di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

