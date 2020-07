Riapre zona rossa a Mondragone, i bulgari tornano nei campi: palazzi sorvegliati speciali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMondragone (Ce) – Con il focolaio “spento”, è tornata ad essere “Covid free”, dalla mezzanotte, tutta l’area dei cinque palazzi ex Cirio, con centinaia di residenti, perlopiù bulgari, che sono tornate a lavorare soprattutto nei fondi agricoli; a decine però hanno lasciato il quartiere con i bagagli per tornarsene in patria, dopo essere arrivati nel Casertano oltre un mese fa per svolgere il lavoro di braccianti stagionali, ed essere rimasti bloccati per il lockdown imposto il 22 giugno scorso. Rimossi i new jersey in cemento, se ne sono andati i soldati dell’Esercito. Dopo due settimane la situazione sanitaria si è ormai stabilizzata nel complesso residenziale, con una sessantina di casi di positività al Covid accertati, quasi tutti bulgari; proprio quest’ultimi avrebbero ... Leggi su anteprima24

GhostJR_ : @sassyagron Si isola la zona rossa, la situazione rientra e si riapre. Come hanno fatto con Mondragone - e09081966 : RT @PaolaSacchi3: 'Il bar? Chiuso. Quando riapre? Mi sa che non riapre più e tra un po' chiudo pure io...'. Intanto, un monopattino passava… - Deborah97527544 : RT @PaolaSacchi3: 'Il bar? Chiuso. Quando riapre? Mi sa che non riapre più e tra un po' chiudo pure io...'. Intanto, un monopattino passava… - Alessan23932244 : RT @PaolaSacchi3: 'Il bar? Chiuso. Quando riapre? Mi sa che non riapre più e tra un po' chiudo pure io...'. Intanto, un monopattino passava… - LeonardoRimicci : RT @PaolaSacchi3: 'Il bar? Chiuso. Quando riapre? Mi sa che non riapre più e tra un po' chiudo pure io...'. Intanto, un monopattino passava… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre zona Riapre zona rossa a Mondragone, i bulgari tornano nei campi: palazzi sorvegliati speciali anteprima24.it Abbadia. Dopo i vandalismi, oggi riapre il parco di Pradello

ABBADIA – Dopo alcuni giorni di chiusura temporanea, da oggi riaprirà l’area verde di Pradello, colpita dai vandali nella notte tra venerdì e sabato. Quel parco affacciato al lago è finito al centro d ...

Riapre il circolo più antico della provincia di Pisa: quella volta che finì sul 'The Observer'

Una ventata di internazionalità per lo storico circolo Acli Toniolo che, sabato scorso, ha riaperto i battenti alla presenza del ... che offre un prezioso presidio di socialità alla zona - conclude il ...

ABBADIA – Dopo alcuni giorni di chiusura temporanea, da oggi riaprirà l’area verde di Pradello, colpita dai vandali nella notte tra venerdì e sabato. Quel parco affacciato al lago è finito al centro d ...Una ventata di internazionalità per lo storico circolo Acli Toniolo che, sabato scorso, ha riaperto i battenti alla presenza del ... che offre un prezioso presidio di socialità alla zona - conclude il ...