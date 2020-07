Probabili formazioni Cagliari-Lecce: data, orario e come vederla in tv e streaming (Di giovedì 9 luglio 2020) Le Probabili formazioni di Cagliari-Lecce, match della trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Fischio d’inizio alle 19:30 di domenica 12 luglio nella cornice della Sardegna Arena. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Cagliari – Joao Pedro e Simeone al centro dell’attacco. Lykogiannis e Mattiello pronti dal primo minuto sulle fasce. Lecce – Spazio al 4-3-2-1 con Saponara e Falco confermati alle spalle di Babacar. Torna Tachtsidis dopo aver scontato il turno di squalifica. Le Probabili formazioni Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukievicz, Pisacane, Klavan; Mattiello, Nandez, Rog, Nainggolan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone Ballottaggi: ... Leggi su sportface

SkySport : Probabili formazioni Serie A della 31^ giornata: ultime news dai campi - SkySport : Quali giocatori hanno ricevuto più espulsioni dal 2000? CLASSIFICA - Sssince1908 : @GarauPina @ProfPokemon88 @NackaSkoglund89 Chi gliele fa le probabili formazioni topolino? .. - infoitsport : Fiorentina - Cagliari: pronostico e probabili formazioni - periodicodaily : Empoli-Frosinone, probabili formazioni - PeriodicoDaily Sport #empolifrosinone -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A della 31^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Atalanta-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla. E ci sono anche Torino-Brescia e Roma-Parma

L’Atalanta gioca contro la Sampdoria per scavalcare temporaneamente l’Inter (impegnata giovedì alle 21.45 a Verona, diretta su Sky) al terzo posto. Queste le probabili formazioni del match del Gewiss ...

Serie A, le probabili formazioni della 31 Giornata: la Dea a caccia del podio

Fantacalcio, nuova giornata: consigli per la fantaformazione – E’ a ritmo sincopato quello dell’attuale scorcio di Serie A post-covid. Chiusa da meno di 24 ore la 30° giornata della Serie A, una giorn ...

L’Atalanta gioca contro la Sampdoria per scavalcare temporaneamente l’Inter (impegnata giovedì alle 21.45 a Verona, diretta su Sky) al terzo posto. Queste le probabili formazioni del match del Gewiss ...Fantacalcio, nuova giornata: consigli per la fantaformazione – E’ a ritmo sincopato quello dell’attuale scorcio di Serie A post-covid. Chiusa da meno di 24 ore la 30° giornata della Serie A, una giorn ...