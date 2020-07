Pierluigi Diaco all’attacco contro Mario Adinolfi: che risposta! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Pierluigi Diaco, rivincita contro Mario Adinolfi: risposta per le rime al giornalista dopo le critiche degli ultimi giorni. Il conduttore di Io e Te infuriato E’ l’ora di togliersi i sassolini dalle scarpe per Pierluigi Diaco. Il conduttore di “Io e Te” si è preso una gustosa rivincita nei confronti di Mario Adinolfi che non più di qualche giorno fa, l’aveva attaccato. Quest’ultimo aveva accusato la trasmissione, definendola un flop per poi attaccare Diaco e l’intervista a Vladimir Luxuria, in un contesto più ampio che riguardava l’omosessualizzazione in Rai. Ad Adinolfi, insomma, non gliene andava bene una, pronto a ... Leggi su bloglive

