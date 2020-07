Pensioni Inps: il personale viaggiante a 62 anni, le novità (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’Inps chiarisce l’età pensionabile per il personale viaggiante per il biennio 2019/2020 per accedere alla pensione di vecchiaia. Il requisito anagrafico richiesto è di 62 anni anche se la mansione lavorativa rientra tra quelle particolarmente faticosi e pesanti, considerati “lavori gravosi”. Tra le Pensioni i lavori gravosi sono una tutela inserita in varie forme Pensionistiche anticipate e fanno parte delle Pensioni news nel 2020. Pensioni Inps: età pensionabile personale viaggiante L’Inps nel messaggio n. 2692 del 3 luglio 2020 ha chiarito l’età pensionabile per il personale ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Pensioni Inps: il personale viaggiante a 62 anni, le novità - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #Calendariopagamento Pagamento pensioni INPS luglio 2020 si era ipotizzato che il… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Quattordicesima per l’assegno pensione di luglio è stata erogata a… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Calendariopagamento Pagamento pensioni INPS luglio 2020 si era ipotizzato che il… - iomiassicuro : @INPS_it , superata la fase acuta dell'emergenza sanitaria si torna a parlare di una riforma delle #pensioni, anche… -