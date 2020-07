Papa Francesco: la Libia è un inferno e i campi di accoglienza sono lager (Di mercoledì 8 luglio 2020) I campi detti di accoglienza per i migranti in Libia in realtà sono "lager, un inferno". Papa Francesco denuncia l'indifferenza del mondo ricco e opulento che da' di quella terribile realtà "una versione distillata". "Nessuno può immaginare l'inferno che si vive lì", ha detto durante la messa che ricorda il suo viaggio a Lampedusa, "il lager di detenzione per questa gente che veniva solo con la speranza". Francesco ha rievocato con parole particolarmente forti quella giornata a Lampedusa: "Ricordo quel giorno, sette anni fa, proprio al Sud dell'Europa, in quell'isola. Alcuni mi raccontavano le proprie storie, quanto avevano sofferto per arrivare lì . E c'erano degli interpreti. Uno raccontava cose terribili nella sua lingua, e l'interprete sembrava tradurre bene; ma questo parlava tanto e la traduzione era breve. 'Mah - pensai - si vede ... Leggi su agi

Avvenire_Nei : 7 anni dopo la sua visita nell'isola siciliana #PapaFrancesco celebra alle 11 nella cappella della Casa #SantaMarta… - vaticannews_it : #6luglio #PapaFrancesco nell'anniversario della sua visita a #Lampedusa, mercoledì 8 luglio celebrerà una Messa nel… - civcatt : #EnnioMorricone ha composto anche una 'Missa Papae Francisci' per i 200 anni dei #Gesuiti. In un'intervista disse:… - BrunelloEnrico : Papa Francesco: la Libia è un inferno e i campi di accoglienza sono lager - KattInForma : ???? Vatican News - Italiano Messa nell'anniversario della visita di Papa Francesco a Lampedusa 2020-07-08 -