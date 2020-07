Omicidio Vannini, figlio Ciontoli: “Mio padre mi parlò di uno scherzo, ma io chiamai il 118” (Di mercoledì 8 luglio 2020) E’ partito il processo bis per il caso dell’Omicidio Vannini, ucciso nel 2015 per uno sparo proveniente dalla pistola di Antonio Ciontoli. Arrivano subito dichiarazioni sconcertanti da Federico Ciontoli, figlio dell’imputato Antonio nel processo bis per la tragica morte di Marco Vannini: “Mio padre diceva che Marco si era spaventato per uno scherzo, e io gli credetti perché non c’era nessuna ragione per non farlo. Non c’era niente che mi spinse a non credere in quello che mio padre chiamò “colpo d’aria”, del cui significato non mi interessai più di tanto essendo stato solo uno scherzo. Vista però la sua indecisione presi il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

GianluigiNuzzi : Chissà quante balle sentiremo ancora oggi al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini - repubblica : Omicidio Vannini: oggi si riparte da zero [di CLEMENTE PISTILLI] [aggiornamento delle 13:03] - SkyTG24 : #Roma, omicidio Vannini: al via processo d’Appello bis. La madre: “Ci aspettiamo giustizia” - CorriereCitta : Omicidio #Vannini, figlio #Ciontoli: 'Mio padre mi parlò di uno scherzo, ma io chiamai il 118' - Rita97010047 : RT @GianluigiNuzzi: Chissà quante balle sentiremo ancora oggi al nuovo processo per l’omicidio di Marco Vannini -

Oggi è iniziato il processo d’appello bis per l’omicidio Vannini, dopo l’annullamento della sentenza che liquidava tutto come un banale incidente oggi la Corte d’Assise d’Appello ...

Omicidio Vannini, verrà riascoltata la testimone Viola Giorgini

Al processo bis d'Appello, accolta la richiesta della difesa dei Ciontoli: Viola Giorgini verrà risentita come testimone. Udienza rinviata al prossimo nove settembre. Qui sopra l'audio a Quarto Grado ...

