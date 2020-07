Miriam Leone paparazzata in vacanza con il fidanzato Paolo Carullo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Miriam Leone ci tiene parecchio alla sua vita privata e fidanzata con Paolo Carullo da circa un anno, non si era mai lasciata cogliere impreparata davanti ai paparazzi. Alla fine l’ex Miss Italia è caduta sotto l’obiettivo dei fotografi del settimanale “Chi” hanno potuto immortalare la coppia felice in barca sul Lago di Como. Miriam e Paolo hanno trascorso un weekend da sogno in una location da favola: un palazzo storico con vista su Bellagio. Un luogo perfetto in cui godersi relax e serenità. All’arrivo la Leone era incantevole, con un abito bianco, giallo e nero che le lasciava scoperte le spalle. Paolo, casual e sportivo, indossava camicia chiara e bermuda. Tanti sorrisi tra loro a bordo del motoscafo ... Leggi su people24.myblog

