Meteo NAPOLI: BEL TEMPO per il resto della settimana, CALDO non eccessivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Meteo su NAPOLI vedrà ancora giornata improntate al sole, con temperature che non varieranno più di tanto anche se è atteso un incremento dell'afa verso il finire della settimana. Mercoledì 8: sereno. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Ovest/Sud-Ovest 7 Km/h, raffiche 23 Km/h. Zero Termico: circa 4800 metri. Giovedì 9: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1016 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 4700 metri. Venerdì 10: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 31°C. Pressione atmosferica media: 1015 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud-Ovest 5 Km/h, raffiche 27 Km/h. Zero Termico: circa 4400 metri. Sabato 11: quasi sereno, ... Leggi su meteogiornale

NapoliOpen : Sunny Meteo #Napoli !Condizioni #meteo per domani a #Rho - infoitinterno : Meteo Napoli: qualche possibile rovescio sabato, variabile domenica, discreto lunedì - ilpadulo : #Napoli Sunny Oggi! Con un picco di 33 C e un minimo di 22 C.#Meteo - infoitinterno : Le previsioni meteo del weekend a Napoli dal 4 al 5 luglio - SkyTG24 : Meteo a #Napoli: le previsioni del 7 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo NAPOLI Meteo NAPOLI: oggi sole e caldo, Giovedì 9 poco nuvoloso, Venerdì 10 sole e caldo iL Meteo Milan – Juventus 4-2: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Pazzesca rimonta da parte della compagine di Pioli che sale momentaneamente in quinta posizione battendo la Juventus 4-2. MILANO – Abbiamo assistito alla partita dell’anno. Nel match valevole per la t ...

LE ELEZIONI

Si accelera in Forza Italia per la compilazione delle liste dei candidati alla Regione e si provano ad archiviare le fibrillazioni interne che finora hanno reso complessa la ricerca di nomi validi e c ...

Pazzesca rimonta da parte della compagine di Pioli che sale momentaneamente in quinta posizione battendo la Juventus 4-2. MILANO – Abbiamo assistito alla partita dell’anno. Nel match valevole per la t ...Si accelera in Forza Italia per la compilazione delle liste dei candidati alla Regione e si provano ad archiviare le fibrillazioni interne che finora hanno reso complessa la ricerca di nomi validi e c ...