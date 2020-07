Meteo Italia sino al 19 luglio, strappi di CALDO africano e temporali (Di mercoledì 8 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 19 luglio Guardando con estrema attenzione i modelli matematici di previsione emergono ancora notevoli discrepanze circa l’evoluzione Meteo climatica attorno a metà luglio. Ciò che possiamo affermare, ad oggi, è che l’Anticiclone africano proverà a prendere il sopravvento portandoci strappi di CALDO importanti. Altro elemento a nostro avviso importantissimo è che la struttura anticiclonica dovrebbe restare sbilanciata a ovest, il ché potrebbe eventualmente esporci a incursioni atlantiche di un certo peso. Perturbazioni atlantiche che dovrebbero riuscire a persistere tra le Isole Britanniche e il nord Europa, un’attività ciclonica tale che potrebbe ... Leggi su meteogiornale

