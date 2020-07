Mamma di 47 anni trovata morta, cranio fracassato: la scoperta choc in un parcheggio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tragedia nel Veronese. Il corpo della vittima, una donna di 47 anni, è stato rinvenuto nel parcheggio delle Terme di Colà a Lazise. Come riporta Il Gazzettino, la Mamma e casalinga, era originaria di Bussolengo. Il ritrovamento del cadavere è avvenuto intorno alle 6,30.Evidenti le tracce di lesioni al cranio, che portano le forze dell’ordine a confermare l’omicidio. Micaela Bicego, originaria e residente a Bussolengo, si spegne per sempre all’età di 47 anni. In seguito al ritrovamento del cadavere, avvenuto nel parcheggio delle Terme di Colà, chiari i segni della violenza perpetuata sul corpo della donna. Lesioni al cranio che lascerebbero confermare il caso di omicidio. I militari hanno subito condotto in caserma il marito e il figlio della donna per procedere nell’interrogatorio. ( dopo la ... Leggi su caffeinamagazine

crocerossa : Juniò a 6 anni ha attraversato il Mediterraneo da solo per ritrovare sua madre. Gli operatori della #CroceRossa sul… - HuffPostItalia : Le sospengono le cure a causa dell’emergenza Covid, mamma di 31 anni muore per un cancro - Tg1Raiofficial : La favola di #Madou, un bambino di sei anni. In #Libia era stato separato dalla sua mamma. Il piccolo ha attraversa… - rossoacqua : RT @nelloscavo: Juniò, 7 anni, abbandonato in #Libia, ritrova la mamma e la sorellina gemella: ecco l'abbraccio commuove +++ Esclusiva foto… - HanonBestGirl : RT @scrivodizain: io a 12 anni giocavo con le bambole chi cazzo se ne fregava della lametta di mia mamma -