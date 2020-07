Mafia, De Raho: “Si adatta alla new economy. Col lockdown spaccio di droga a domicilio o mimetizzato nelle file al supermercato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel periodo di lockdown le piazze di spaccio hanno chiuso i battenti. Ma la droga, ovviamente, ha continuano a circolare. Come? A domicilio o addirittura con gli spacciatori e gli acquirenti che si mimetizzavano tra le persone in fila al supermercato o in farmacia. A raccontarlo è il procuratore nazionale antiMafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafi. L’organo presieduto da Nicola Morra sta svolgendo un’indagine sulla criminalità organizzata e l’emergenza Covid-19. “Nel periodo di diffusione del coronavirus le piazze di spaccio sono state quasi chiuse, ma sono state trovate modalità alternative, le più varie, per continuare le ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sfruttando le commesse pubbliche, il sistema degli aiuti". Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, nel corso dell'audizione in Commissione ...

Politica, economia, imprese: lo Stato illegale delle mafie ora è globale

Quasi un trentennio ci separa, nel nostro recente passato, dalle stragi di Capaci e via d’Amelio del’92 e da quelle di Firenze, Milano e Roma del ’93: una tragedia nazionale che provocò una reazione d ...

