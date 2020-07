Il turista milanese a Ostuni positivo a COVID-19 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un turista milanese in vacanza a Ostuni è stato ricoverato all’ospedale Perrino di Brindisi perché trovato positivo al Coronavirus SARS-COV-2. Recatosi in ospedale per problemi neurologici, l’uomo non riscontrava sintomi o febbre. Ma sottoposto al tampone è risultato positivo. Il turista milanese a Ostuni positivo a COVID-19 Ora dovranno essere tamponati anche i suoi familiari e le persone con cui è entrato in contatto negli ultimi giorni. Il caso non è stato inserito nel bollettino epidemiologico emanato ieri dalla Regione Puglia, che recita zero contagi anche se dopo sei giorni di assenza di decessi un residente in provincia di Foggia è morto a causa del morbo. Salgono i test, a 2350, dopo che ieri ne erano stati processati appena 727. I decessi in totale salgono a 546. Dall’inizio dell’emergenza sono stati ... Leggi su nextquotidiano

leo_eldritch : RT @meteorologo777: Un turista milanese di 67 anni è stato ricoverato ieri sera all'ospedale di Brindisi risultando positivo al covid. Il c… - Ilikepuglia : Ostuni, turista milanese positivo al Coronavirus: ricoverato nel reparto Malattie Infettive del Perrino… - alinatede : RT @meteorologo777: Un turista milanese di 67 anni è stato ricoverato ieri sera all'ospedale di Brindisi risultando positivo al covid. Il c… - Maria33759436 : Un turista milanese in vacanza con la famiglia ad Ostuni è risultato positivo al Covid-19 ed è stato ricoverato all… - mattdra2020 : RT @meteorologo777: Un turista milanese di 67 anni è stato ricoverato ieri sera all'ospedale di Brindisi risultando positivo al covid. Il c… -