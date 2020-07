Il Mattino: l’attrazione di Osimhen per il Napoli si è raffreddata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mentre sembrava che tutto fosse fatto per Osimhen dopo la sua visita a Napoli, ora cominciano a sorgere i primi dubbi sulla chiusura dell’affare.Il calciatore del Lille ha preso una pausa di riflessione, pausa che potrebbe significare che si è lasciato tentare da altre sirene come scrive oggi il Mattino Perché i 18 gol realizzati in stagione con il Lilla hanno fatto accendere i riflettori sulle sue qualità, o comunque hanno alimentato vecchi amori che fino a oggi erano rimasti sopiti. Una dopo l’altra si sono fatte sentire le voci tentatrici delle sirene inglesi. E la Premier League, si sa, in questi anni rappresenta un po’ La Mecca del calcio europeo In questa battaglia silenziosa il Napoli avrebbe perso il posto di primo pretendente, un po’ come successo con l’affare Pepé l’anno scorso E allora quell’attrazione per ... Leggi su ilnapolista

