Gianmaria Antinolfi, chi è il nuovo amore di Belen Rodriguez? (Di mercoledì 8 luglio 2020) La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai finita in maniera definitiva. Sia lui che lei, d’altra parte, stanno guardandosi intorno e stanno cercando di rifarsi una vita. Se, però, a De Martino si sono attribuiti flirt poi puntualmente smentiti, per Belen Rodriguez pare essere arrivato un nuovo amore, Gianmaria Antinolfi. Sono in molti a chiedersi, a questo punto, chi sia questo bell’imprenditore che ha rubato il cuore della Rodriguez. Cosa si sa di questa nuova fiamma? Gianmaria Antinolfi, bene anticiparlo, non fa parte del mondo dello spettacolo ed è, lavorativamente parlando, molto lontano dal mondo della Rodriguez. Vediamo più ... Leggi su kontrokultura

Ad immortalare l'atteso bacio è stato il settimanale di Alfonso Signorini "Chi". Che Belen Rodriguez avesse a fianco un altro uomo dopo i mesi di maretta con il marito Stefano De Martino, si vociferav ...

Gianmaria Antinolfi, chi è l’impreditore napoletano settore lusso?

Scopriamo insieme tutti i segreti dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi, dall’infanzia al percorso professionale e alla formazione, fino ad arrivare al successo nel settore fashion e lusso ...

