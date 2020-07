Giancarlo Magalli punge ancora Adriana Volpe e lei lo asfalta in diretta a ‘Ogni mattina’: ecco cos’è successo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ieri Giancarlo Magalli ha pubblicato sui social un post lanciando una frecciatina ad Adriana Volpe e al suo nuovo programma Ogni Mattina, in onda su TV8. Il programma fa infatti ancora fatica a crescere negli ascolti, e proprio il conduttore di Rai Due, che negli ultimi mesi ha avuto dei diverbi molto accessi con la sua ex collega, non ha perso occasione per sottolineare gli scarsi risultati. Nel post Magalli diffuso in rete ha inserito una emoji che sembra zittire qualcuno, il tutto condito con uno “0,9%”, ovvero il dato di ascolto dell’ultima puntata di Ogni Mattina. Nella puntata odierna di Ogni Mattina, la Volpe appena entrata in studio ha deciso di rispondere a chiare lettere al conduttore, ribadendo il concetto anche su Instagram. Visualizza questo post su Instagram Adriana Volpe RISPONDE A Magalli ... Leggi su isaechia

