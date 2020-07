Genoa-Napoli, Lozano MVP, Politano sottotono: le pagelle degli azzurri (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiDopo il successo contro la Roma di domenica sera, il Napoli di mister Gattuso trova conferme battendo anche il Genoa a Marassi per 2-1. Di seguito i voti della formazione azzurra. Meret: 6.5 – Inoperoso per buona parte della gara, salva i suoi con una parata delle sue. E pensare che un ragazzo del genere è stato relegato in panchina per tanto tempo. Hysaj: 6 – Gioca al posto di un Di Lorenzo fin troppo sottotono contro la Roma. Una gara ordinata la sua, senza guizzi particolari. Manolas: 6 – Stasera meglio del compagno di reparto, ma la migliore forma è ancora lontana. Col Barça serve qualcosa in più per tenersi il posto da titolare. Maksimovic: 5,5 – Non è stato il Maksimovic visto in Coppa Italia o nelle prime uscite post-pandemia della Serie A. Un ... Leggi su anteprima24

